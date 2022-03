Vídeo grava suspeitos de triplo homicídio no Retiro, em Volta Redonda

Um vídeo gravou seis homens suspeitos do assassinato de três pessoas, na noite da última sexta-feira (18), no Retiro, em Volta Redonda. Eles foram filmados quando deixavam o beco onde o crime foi cometido, na Rua 31 de Março, no Retiro.

As imagens mostram quando eles estão saindo do beco. É possível ver que um deles está de arma em punho. Ele chega a retornar à saída do beco, apontando a arma para o outro lado da rua. O horário que aparece no vídeo é 22h52min.

Outra câmera de segurança captou o momento em que o grupo foge numa Ecosport branca, passando pela rua em alta velocidade. Nas imagens dá para ver também que uma das portas do carro é fechado com o veículo deixando a rua.

As vítimas foram Patrick da Silva Nascente, de 22 anos; Gil Cerqueira da Silva, de 44, e José Cardoso Júnior, de 38 anos. No local do crime, os policiais arrecadaram 12 estojos e um cartucho de calibre 556, nove estojos e um cartucho de pistola .40, 34 estojos e oito cartuchos de 9mm, além de 15 projéteis.