Angra dos Reis entra em estado de atenção devido às chuvas

Angra dos Reis segue em estado de atenção nesta segunda-feira (21), devido às chuvas fortes na cidade que começaram na tarde do domingo (20). Até o momento, desta publicação, 76 pessoas tiveram que deixar suas casas em áreas de risco e estão sendo atendidas em abrigos localizados nos morros do Abel e Carmo, Sapinhatuba III e Belém.

Diversos bairros foram atingidos por alagamentos e deslizamentos de terra, entre eles Balneário, Pontal e Belém. A Defesa Civil registou 71 ocorrências durante a madrugada e segue realizando vistorias em

toda a cidade.

Equipes do Serviço Público atuam em diversos bairros para desobstrução de vias e limpeza. Não há relatos de feridos ou vítimas. Por precaução, as aulas da rede municipal de ensino foram suspensas nesta segunda-feira.

Nas redes sociais, moradores relatam dificuldades de usar o transporte coletivo em alguns bairros. A informação da prefeitura é que ainda no domingo, depois de suspender a circulação dos ônibus, por medida de segurança, a Viação Senhor do Bonfim restabeleceu o serviço, mas pode estar com os itinerários comprometidos devido a vias obstruídas por deslizamentos.