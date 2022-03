Motorista perde o controle de direção e bate na Dutra, em Barra Mansa

O motorista de um Chevrolet Classic perdeu o controle de direção de seu veículo e colidiu na manhã desta segunda-feira, por volta das 6 horas, no km 290, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa. Depois de bater ao fazer uma curva, saiu da pista, colidiu contra a defensa metálica e parou virado para a contramão de direção. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender acidente.

O condutor foi socorrido com ferimentos para o Hospital de Emergência de Resende, pois atingiu o para-brisa com a cabeça por estar sem cinto de segurança. Foi verificado que o último licenciamento do veículo é do ano de 2019. Desta forma, foram aplicadas as devidas multas de trânsito pelas infrações constatadas, no valor total de R$ 488,70. O veículo foi removido para o pátio da PRF, em Floriano.