Carreta bate na mureta central da Dutra, em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) foram acionados no início da noite de domingo, por volta das 19 horas, para verificar um acidente envolvendo uma carreta carregada com vergalhões que havia colidido contra a mureta Central da Rodovia Presidente Dutra, no km 273, sentido Rio de Janeiro, em Piraí.

Ao colidir, a carreta deu um “L”, ficando atravessada entre as duas pistas. No sentido Rio de Janeiro a pista ficou totalmente interditada. No sentido São Paulo o trânsito ficou parcialmente interditada e fluía pelo acostamento.

O congestionamento chegou a 10 quilômetros. Por volta das 22h30min o trânsito foi totalmente liberado no sentido São Paulo e a pista sentido Rio de Janeiro, foi liberada por volta das 23 horas.