Colisão envolve caminhão e carro na BR-354, em Resende

Uma colisão ocorreu na tarde de domingo, por volta das 16 horas, envolvendo um VW Voyage e um caminhão no km 4, da BR-354, Rio-Caxambu, na Rodovia Sebastião Alves do Nascimento, em Resende. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi ao local e constatou que o automóvel perdeu o controle ao derrapar na pista molhada em uma curva, colidindo na lateral de um caminhão que seguia no sentido contrário.

O condutor do Voyage, de 33 anos, nada sofreu, mas, sua esposa de 30 anos, a filha de 8 meses, sofreram ferimentos leves. O filho de 5 anos sofreu ferimentos graves com fratura do fêmur. As vítimas foram socorridas para o Hospital de Emergência de Resende.

O condutor do caminhão saiu ileso. O Voyage foi removido para o pátio, pois estava com o licenciamento vencido, sendo extraída a devida multa de trânsito no valor de R$ 293,47.