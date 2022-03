Todos os seguimentos voltam a funcionar na Rua 4, na próxima sexta-feira, 25

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), informa que a Feira Livre do bairro Conforto retorna ao formato original na próxima sexta-feira, 25. A medida atende a solicitação dos feirantes, que estiveram em comissão com o prefeito Antônio Francisco Neto, e foi possível graças ao cenário atual da pandemia da Covid-19.

“O prefeito levou em consideração a diminuição do número de casos e internações por conta da doença e a flexibilização das medidas de prevenção ao vírus. Além disso, sabemos da importância econômica e social da Feira Livre em Volta Redonda”, disse a diretora do Departamento de Atividades Econômicas e Sociais da SMF, Elisângela Rangel.

As secretarias municipais de Fazenda e Ordem Pública, além da Guarda Municipal vão atuar nos primeiros dias do retorno ao formato tradicional da Feira Livre no Conforto. Por conta da mudança no trânsito, agentes da Guarda vão orientar os motoristas e os fiscais da SMF vão verificar a ação dos comerciantes.

A Feira Livre de Volta Redonda iniciou o processo de retomada ao formato original, modificado por conta da pandemia, no início de novembro do ano passado pelos finais de semana, no Aterrado e Vila Santa Cecília. Ao final do mesmo mês, a feira de quinta-feira, no Volta Grande, também retornou a configuração de sempre na mesma época que a feira do bairro Sessenta, na quarta-feira. Secom/PMVR/Fotos de divulgação

Fotos: Cris Oliveira