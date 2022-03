Volta Redonda promove aula inaugural do projeto ‘Qualifica Fevre’

Curso de Assistente Administrativo é destinado a alunos a partir de 14 anos

A Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), por meio do projeto “Qualifica FEVRE”, deu início ao Curso de Qualificação Profissional em Assistente Administrativo. A aula inaugural aconteceu na segunda (21) e nesta terça-feira (22), no Colégio João XVIII, no Retiro, e no Colégio Getúlio Vargas, no bairro Laranjal. Destinado a alunos com idade a partir dos 14 anos, a capacitação acontecerá nessas duas unidades, com uma turma em cada turno, com aulas de Teoria Geral da Administração, Língua Portuguesa e Informática.

Na aula inaugural do João XVIII, a professora Elita Maria Nogueira, assessora de gabinete da FEVRE, destacou a importância da qualificação para o trabalho, para o desenvolvimento da cidadania, citando como exemplo sua trajetória como ex-aluna da Fundação. A professora Roberta Silva, diretora da unidade, acolheu os alunos parabenizando-os pela prontidão em participar do “Qualifica FEVRE”.

No colégio Getúlio Vargas, o diretor adjunto Renato Neves falou com os alunos sobre o diferencial que o curso proporcionará na vida acadêmica dos deles: “Esse projeto surge como mais uma ação da professora Therezinha Assumpção, diretora-presidente da FEVRE, no sentido de enriquecer o currículo escolar dos alunos, resgatando um dos propósitos da instituição”.

“O projeto tem como objetivo desenvolver em nossos jovens, habilidades para enfrentar desafios de forma empreendedora, inovando e gerando impactos positivos em suas histórias de vida, articulando saberes técnicos específicos, ajudando a pavimentar o caminho para a transformação social de suas realidades”, ressaltou a diretora pedagógica, professora Valéria Augusta Coelho.