Resende vence Nova Iguaçu nos pênaltis e é campeão da Taça Rio

O time do Resende conquistou na tarde desta quarta-feira, no Estádio Laranjão, em Nova Iguaçu, o título de Campeão da Taça Rio, ao ganhar nos pênaltis do Nova Iguaçu, por 4 x 2. No tempo normal houve empate em 0 x 0. No primeiro confronto houve empate em 1 x 1, no Estádio do Trabalhador, em Resende.

O Gigante do Vale foi mais eficiente nas cobranças, não desperdiçou nenhuma e viu o goleiro Jefferson Luís defender o chute de Vandinho para garantir o título inédito.

Os dois times garantiram vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2023.