PRF detém suspeitos com moto adulterada na Dutra, em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em ronda por volta das 19h40min, desta quinta-feira, quando abordaram uma motocicleta Honda CG 160 FAN, no km 257, da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí.

Segundo a PRF, a moto estava sem placa e com dois ocupantes. Um jovem que conduzia o veículo, de 20 anos, e um passageiro de 26. Durante abordagem, o condutor informou que não era habilitado e que a moto teria sido comprada através de um anúncio de uma rede social.

Ao ser realizada inspeção veicular minuciosa, os agentes verificaram que havia indícios de adulteração nas numerações do chassi e do motor. Os dois foram detidos e encaminhados com a motocicleta para a 94ª Delegacia e Polícia de Piraí, para os devidos procedimentos.