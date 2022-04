Multi-instrumentista, famoso por integrar o sexteto do Programa do Jô, apresentou o workshop ‘A História da Música Brasileira, Através da Música’ a estudantes do Ensino Fundamental e Médio

As aulas na Escola Vocacionada à Música de Barra Mansa, Ciep 485 Professor João Batista de Barros, no bairro Bom Pastor, contaram com uma participação especial nesta quinta-feira, 31. O multi-instrumentista Derico Sciotti, famoso por integrar o sexteto do Programa do Jô, apresentou o workshop ‘A História da Música Brasileira, Através da Música’ para os estudantes do Ensino Fundamental e Médio. O projeto vocacionado na unidade de ensino é desenvolvido através de parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Derico participou da atividade após convite do diretor artístico da escola, Giliade Lima, que também é músico e amigo próximo dele. “O Derico é um grande amigo e quando ficou sabendo do projeto na nossa escola, quis participar de qualquer forma. Ter a vivência com um músico conhecido nacionalmente, e que também é multi-instrumentista, é muito importante para os alunos”, revelou Giliade.

Para Derico, a oportunidade de falar com crianças e adolescentes foi muito positiva. “Para mim foi uma experiência muito bacana, e acho que para os alunos também. Conversamos sobre a história da música brasileira, início dos movimentos musicais, como choro, samba, marchinhas de carnaval, samba canção, bossa nova, tropicalismo e MPB. Foi muito legal, uma experiência bacana que a galera adorou. Tocamos juntos, interagimos e cantamos”, alegrou-se, acrescentando que a oportunidade foi possível graças ao projeto da Escola Vocacionada à Música.

“Criar um ambiente musical dentro da escola para que essas crianças e adolescentes tenham esse contato com instrumentos musicais e com estilos diferentes da música brasileira é um privilégio. Parabenizo não apenas a equipe da escola, mas também o secretário municipal de Educação, Marcus Barros, que é um querido parceiro e visionário; uma pessoa extremamente positiva e com pensamento no futuro, não só da cidade, mas das pessoas que aqui habitam”, ressaltou o músico.

Uma enorme conquista

O secretário de Educação falou sobre as realizações feitas na unidade de ensino. “Com a ajuda da Secretaria Estadual de Educação tornamos o Ciep, uma escola que era voltada somente ao EJA (Ensino de Jovens e Adultos), em uma unidade de ensino do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio em tempo integral, graças a este modelo de escola Vocacionada à Música. Foi um ganho e tanto para a cidade quanto para a Educação, que prepara nossos alunos para a vida através da música. A participação do Derico hoje é uma enorme conquista e um presente para esses jovens que amam música. Agradeço mais uma vez ao Secretário de Estado de Educação Alexandre Valle que acreditou no projeto e nesta grande parceria”, acrescentou Marcus Barros.

Uma das Diretoras da Escola, Saionara Maciel, demonstrou a felicidade de proporcionar o evento aos alunos. “Somos uma escola voltada à música, respiramos música 24 horas, e ter um músico da qualidade do Derico, que tem um alto conhecimento em diversos instrumentos e ritmos, faz com que as crianças se identifiquem cada vez mais”, disse a diretora.

O jovem Victor Gabriel, de 15 anos, morador do bairro Boa Vista II, falou da experiência de tocar com Derico. “Hoje está sendo um dia muito especial na minha vida, que eu não tenho nem muitas palavras para descrever. Será um dia que ficará marcado para toda a minha vida”.

Labfonia – Rádio Laboratório Estúdio Escola

Além do workshop na Escola Vocacionada à Música, Derico participou de um programa na rádio Labfonia, da Fundação Cultura Barra Mansa. De acordo com o presidente da FCBM, Marcelo Bravo, foi um dia de muita felicidade. “É motivo de muita alegria receber celebridades como o Derico, que saem daqui surpresos e satisfeitos com a experiência. Nosso estúdio está pronto. A geração de conteúdo digital é uma realidade em todo o mundo, e por isso Barra Mansa criou o primeiro estúdio público vinculado à cultura no estado”. Fotos: Felipe Vieira e Paulo Dimas