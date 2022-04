Ferreirinha veio para acompanhar evento de prestação de contas dos 100 dias de Jari na Alerj, nesta sexta-feira, dia 1º, na Câmara

O deputado estadual Jari de Oliveira (PSB) recebeu o secretário municipal de Educação do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha, em Volta Redonda, nesta sexta-feira, dia 1º. A agenda incluiu reunião com diretores, coordenadores e representantes de diretórios acadêmicos da UFF (Universidade Federal Fluminense) e participação no evento de prestação de contas das ações nos 100 dias de Jari na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), na Câmara de Vereadores, às 19h.

Renan Ferreirinha é o titular da cadeira de deputado estadual ocupada por pouco mais de três meses por Jari. E esta sexta-feira, 1º de abril, também marca o retorno dele à Alerj ao mesmo tempo que Jari retoma as atividades como vereador de Volta Redonda.

“É muita responsabilidade substituir um parlamentar que, apesar da pouca idade, demonstra muito conhecimento e, principalmente, preocupação com o social. Em dois anos na Alerj, se destacou e foi convidado pelo prefeito Eduardo Paes para assumir a pasta da Educação no município carioca”, falou Jari.

Jari lembrou ainda que a parceria entre os dois iniciou antes mesmo de assumir a vaga na Alerj. “Em outubro de 2021 estive no gabinete do secretário municipal de Educação do Rio, Renan Ferreirinha, como presidente da Comissão Permanente de Educação da Câmara de Vereadores de Volta Redonda. E seu apoio foi fundamental para que conseguisse R$ 100 mil para melhorias em colégios estaduais de Volta Redonda”.

Ferreirinha elogiou a atuação de Jari na Alerj e parabenizou por ser um ótimo representante da população do Estado do Rio. “É muito importante a visão que o Jari tem da importância da participação popular no mandato. Estar ao lado da população nos faz trabalhar realmente pelo povo. Também merecem destaque suas ações por melhorias na Saúde, Mobilidade Urbana e Educação. Fico muito feliz com tudo que o Jari conseguiu fazer nestes dois meses que esteve como deputado estadual”, falou.

“Desde o início da nossa parceria, trabalhamos juntos pelo desenvolvimento da região Sul Fluminense, com olhar especial pra Volta Redonda. A minha causa de vida é a Educação e destinei em emendas, no ano passado, 100 mil reais para melhorias em colégios estaduais de Volta Redonda. Nosso trabalho conjunto com o Jari representa cuidar de todo o Estado do Rio, especialmente o Sul Fluminense”, comentou o deputado estadual Renan Ferreirinha.