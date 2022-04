PRF flagra homem com carro clone na Dutra, em Barra Mansa

Policiais rodoviários federais (PRF) realizavam fiscalização de combate ao crime, por volta das 11h30min, quando pararam um VW Gol 1.0, com placa de Volta Redonda, no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

O veículo era conduzido por um homem, de 41 anos. Durante abordagem foram observadas algumas inconsistências. Foi realizada uma vistoria minuciosa onde foi constatado que seria um veículo clone. O veículo original é licenciado em Itajaí (SC), com registro de furto em 13 de maio de 2021, no município de Volta Redonda.

O condutor disse que comprou o veículo através de anúncio em uma rede social na internet, tendo dado seu veículo como pagamento.