A juíza Isabel Teresa Pinto Coelho Diniz, do Cartório de Plantão Judicial da Capital, decretou a prisão temporária de um pedreiro de 32 anos, morador do bairro Siderlândia, em Volta Redonda. Ele é acusado da tentativa de homicídio contra sua ex-mulher e o namorado dela, na noite do último domingo (27), em Barra do Piraí. A ordem foi expedida na última quinta-feira (30).

O casal sofreu um atentado na Avenida Álvaro Gonçalves, no bairro de Fátima, distrito da Califórnia, quando retornava para casa. O carro em que estavam a mulher, de 39 anos, e o atual namorado dela, de 33, foi atingido por oito tiros, que vazaram o vidro dianteiro e a lataria, ferindo o casal.

Os dois foram socorridos no Hospital São João Batista, em Volta Redonda. A mulher foi ferida de raspão na cabeça e na perna. Ela foi medicada e liberada. O namorado levou seis tiros, mas sobreviveu.

Os tiros teriam sido disparados pelo pedreiro, que emparelhou uma moto com o carro onde estavam as vítimas. Segundo foi informado na ocorrência feita pela Polícia Militar, os dois homens haviam se confrontado pouco antes, quando teriam chegado às vias de fato.

Após o ocorrido, o casal foi à delegacia de Volta Redonda para registrar queixa por ameaça, pois o pedreiro teria dito ao outro homem que “o que era dele estava guardado”. Segundo um irmão da mulher, eles não conseguiram fazer o boletim de ocorrência porque o policial que os atendeu teria considerado não ter havido crime. A tentativa de homicídio foi registrada na delegacia de Barra do Piraí, responsável pela investigação. (Foto: Reprodução)

Fernando Pedrosa/Foco Regional