Polícia Militar prende suspeitos de furto em Barra Mansa

Dois homens, de 34 e 26 anos, que não foram identificados, foram presos na quinta-feira, por furto de uma máquina de cortar pisos que estavam dentro de um carro na Rua Anísio Gomes da Silva, no Centro, de Barra Mansa.

A dupla quebrou o vidro de um carro para furtar a máquina. Após o furto eles foram flagrados com as máquinas dentro de um saco, no Centro da Cidade. Eles disseram que pretendiam vender a máquina para comprar drogas. Segundo os policiais, os dois confessaram o crime.

Os dois foram encaminhados para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa e estão à disposição da Justiça.