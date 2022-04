Volta Redonda mantém imunização contra Covid-19 neste fim de semana

Plantão de vacinação continua nos shoppings Sider e Park Sul, e também na UBSF Vila Mury

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), continua com o plantão de vacinação contra a Covid-19 neste fim de semana, dias 2 e 3 de abril. A aplicação de doses para crianças, adultos e idosos segue nos shoppings Sider e Park Sul, e também na UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) Vila Mury.

Todas as doses estarão disponíveis nos locais de aplicação, desde a primeira dose pediátrica, para crianças de 5 a 11 anos, até a quarta dose para idosos a partir de 70 anos. No Sider Shopping, no sábado, as doses serão aplicadas das 9h às 20h, e no domingo, das 14h às 20h. No shopping Park Sul, sábado e domingo, o horário de atendimento é das 10h às 20h. Já na UBSF Vila Mury, as vacinas serão aplicadas das 8h às 18h30.

As terceiras doses estão sendo ofertadas às pessoas acima de 18 anos que receberam a segunda dose até 29/12/2021. A secretaria de Saúde recomenda que as doses de reforço sejam feitas com as vacinas que estiverem disponíveis nas unidades de saúde.

Pessoas que tenham contra indicação para AstraZeneca e Janssen podem ser vacinadas em reforço com CoronaVac. Adolescentes imunocomprometidos, de 12 a 17 anos, devem aguardar a chegada de novas remessas da Pfizer. Este público só pode receber este imunizante.

Vale lembrar que a quarta dose é direcionada para idosos de 70 anos ou mais, e também para pessoas acima de 18 anos imunossuprimidas, diabéticas ou com obesidade grau 3.

Os moradores com estas condições clínicas devem apresentar atestado, laudo ou receita médica. O intervalo para a quarta dose é de quatro meses após o primeiro reforço, ou seja, pessoas que tenham recebido a 3ª dose até 29/11/2021.

Documentos

Infantil: caderneta de vacinas, cartão SUS ou CPF. As crianças de 5 a 11 anos deverão estar acompanhadas dos pais ou responsáveis legais.

Adulto: cartão de vacinação Covid, CPF ou cartão SUS.

Confira abaixo o cronograma de vacinação deste fim de semana:

Infantil:

1ª DOSE

Crianças de 5 a 11 anos estão recebendo a 1ª dose da vacina pediátrica contra a Covid-19;

2ª DOSE

Crianças vacinadas com a primeira dose da CoronaVac há 28 dias ou mais, e também as vacinadas com a primeira dose da Pfizer até 03/02/2022.

Adulto:

1ª DOSE

Para quem não se vacinou, acima de 12 anos;

2ª DOSE

Para quem tomou a 1ª dose com mais de 21 dias, acima de 12 anos;

Segunda dose da Janssen após dois meses da dose única;

3ª DOSE

Para pessoas acima de 18 anos que receberam a segunda dose até 29/12/2021;

4ª DOSE

Idosos de 70 anos ou mais e pessoas acima de 18 anos, imunossuprimidas, diabéticas ou com obesidade grau 3, que tenham recebido a 3ª dose até 29/11/2021.

Testagem para Covid-19

No fim de semana, os testes para detecção da Covid-19 estão sendo realizados na UBSF Vila Mury, das 8h às 18h30. Pessoas com sintomas gripais leves devem procurar atendimento no local.

Os testes disponíveis para detecção da Covid-19 na rede pública são os de antígeno e RT-PCR. Vale ressaltar que os atendimentos emergenciais continuam sendo feitos nas unidades de referência.

Secom/PMVR