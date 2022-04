CAPD oferece atendimento a pessoas com deficiência e com Transtorno do Espectro do Autismo, de 18 a 59 anos

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), reinaugurou nesta sexta-feira, 1º, o Centro-Dia de Atendimento à Pessoa com Deficiência (CAPD). A unidade da rede de proteção social especial da Smac oferece atendimento a pessoas com deficiência e com Transtorno do Espectro do Autismo, de 18 a 59 anos. O espaço recebeu o nome do ex-aluno da unidade, Lucas José Villela Braga, que foi inserido no CAPD em 2006, na oficina de jornal.

O CAPD, que fica situado no bairro Jardim Paraíba, tem cerca de 130 usuários inscritos e oferece oficinas de mosaico, marcenaria, artesanato, pintura, desenho, além de atendimentos específicos para a socialização e convivência. Eles participam de atividade de psicomotricidade com professores de Educação Física, com o objetivo de desenvolver as relações pessoais e sociais; e ainda de grupos operativos, que são reuniões com temas propostos por eles mesmos.

Munir Francisco, que deixou a Smac nesta sexta-feira (1º), ressaltou que hoje é um dia muito especial para os moradores de Volta Redonda.

“Através das atividades lúdico-recreativas desenvolvidas no CAPD, é possível construir a autonomia, a melhora da qualidade de vida e inclusão da pessoa com deficiência, oportunizando a socialização e o desenvolvimento da autonomia e independência dos usuários. Por isso é muito importante que esse espaço volte a funcionar. Quero agradecer a todos que ajudaram a fazer essa reforma, pois quando reassumimos o governo, encontramos essa unidade totalmente destruída. Em pouco mais de um ano reconstruímos a assistência na cidade”, disse Munir.

Dona Eny Villela Braga, mãe do homenageado, agradeceu à administração municipal pelo espaço receber o nome do seu filho.

“Achei que era apenas uma sala pequena que iria receber o nome do meu filho. Estou muito emocionada em saber que, na verdade, a unidade recebeu o nome dele”, disse dona Eny, que recebeu uma cópia do Decreto Municipal e flores da coordenadora do CAPD.

Durante a reinauguração o assessor especial da prefeitura, Deley de Oliveira, ressaltou o trabalho que a equipe da Smac vem realizando na cidade.

“Há pouco mais de um ano a assistência social de Volta Redonda voltou a funcionar. No governo anterior tudo estava fechado e destruído. Hoje estamos aqui reinaugurando mais um espaço responsável por um serviço tão importante para os moradores de Volta Redonda”, disse o assessor.

O CAPD

O CAPD é uma unidade da Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Ação Comunitária e oferece atendimento aos adultos com deficiência física, sensorial, intelectual, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e múltiplas deficiências, com idade de 18 anos a 59 anos, de Volta Redonda.

O serviço tem a finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida dos participantes, que são acompanhados por uma equipe específica e habilitada para a prestação de serviços especializados.

A coordenadora do CAPD, Beth Melo, agradeceu pela reforma do local e a todos que ajudaram na preparação para o retorno da unidade.

“Quero agradecer todo o apoio que venho recebendo da equipe da Smac e também dos familiares dos usuários. Essa é uma causa da qual sou militante e nunca vou soltar a mão de vocês”, disse a coordenadora.

Fotos: Cris Oliveira – Secom/PMVR