Policiais militares prenderam na sexta-feira, um jovem, de 19 anos, com uma arma na cintura na Rua Florianópolis no bairro Nova Esperança, em Barra Mansa.

Com suspeito foi apreendida um revólver calibre 38, com seis munições. Sobre a arma, o homem disse que é o gerente do tráfico do local e que andava armado para fazer a própria segurança. (Foto: Polícia Militar)