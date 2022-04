PRF flagra condutor com munições na Dutra, em Resende

A equipe da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava realizando fiscalização de combate ao crime quando abordou um veículo VW Jetta 2.0T (Taubaté-SP), por volta das 11h30min, no km 330 da Rodovia Presidente Dutra, em Engenheiro Passos, distrito de Resende.

No veículo estavam a esposa e a filha do condutor, de 28 anos. Sobre se havia algo ilícito no veículo, o condutor disse que é proprietário de um clube de armas e apresentou a documentação referente ao clube.

Ao ser realizada a revista no interior do veículo os agentes encontraram no console central, entre os bancos dos passageiros, 16 munições calibre 9 mm (Fiocchi Munizioni), uma munição calibre 9 mm (CBC), oito munições para treino (sem espoleta da marca CBC), dois projéteis de calibre não identificado.

Numa mochila que estava no banco de trás foram encontradas oito munições (calibre 380 da marca CBC) e uma caixa com 1 mil espoletas (CBC). O condutor alegou estar surpreso e que não sabia que estava de posse das munições e acessórios encontrados em seu veículo.

O condutor disse que não tinha nenhuma documentação que autorizasse a transportar tais produtos. O condutor foi conduzido junto com as munições para a Delegacia de Polícia, de Resende, para as devidas providências.