Programa municipal atua em parceria com o ‘RJPet’, que faz as cirurgias de graça; nesta semana mais quatro bairros serão beneficiados

Implantado há 45 dias pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Coordenadoria de Defesa e Bem-Estar da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), o programa “Cidadania Animal” proporcionou a castração de 105 animais. As cirurgias em cães e gatos são feitas, gratuitamente, por parceria com o projeto do governo do Estado do Rio de Janeiro, “RJPet”. O objetivo é zerar fila de espera do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

O programa municipal conta com ambulância e garante o transporte de cães e gatos para o Cirac (Centro Integrado de Recolhimento, Assistência e Controle de Animais), em Porto Real, onde acontecem as cirurgias. Nesta semana, o “Cidadania Animal” vai atender quatro bairros do município, beneficiando mais 45 animais.

Na terça-feira, 05, a ambulância adaptada pegou os animais nos bairros Santa Rita do Zarur e Roma; na quarta, 06, está no Açude; e na quinta-feira, 07, na 249 e novamente no Roma. A cada dia, são transportados 15 animais para fazer a cirurgia. “O “Cidadania Animal” prioriza a castração para acumuladores, colônias e protetores e ONGs cadastradas”, avisou a coordenadora de Defesa e Bem-Estar Animal da SMMA, Ana Cleia de Andrade Fontes.

Ela acrescentou que a castração promove o controle da natalidade e evita doenças. “A pandemia aumentou o abandono de animais, multiplicando o número de cães e gatos nas ruas. Por isso, a necessidade da castração que além de reduzir o índice de natalidade ainda garante outros benefícios na prevenção de doenças, como o câncer de mama, por exemplo, entre outras enfermidades”, disse Ana Andrade.

Secom/PMVR/Foto de arquivo