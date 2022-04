Operação ‘VR em Ordem’ retira mais uma moto barulhenta das ruas

Nove veículos foram encaminhados ao Depósito Público Municipal por diversas irregularidades

Por orientação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e o 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) trabalharam de forma integrada com a operação ‘VR em Ordem’, entre a sexta-feira (8) e o domingo (10), com ações em locais de grande movimento e aqueles que são denunciados pelos cidadãos. Nove veículos com irregularidades foram recolhidos ao Depósito Público Municipal.

Dos dois carros recolhidos, um Voyage estava sendo conduzido por motorista sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Sete motocicletas foram conduzidas ao Depósito Público por irregularidades como estacionar na calçada, condutor sem CNH, veículo sem retrovisores, sem placa e lacre violado, entre outras irregularidades.

O condutor da motocicleta Yamaha de cor verde, sem placa, chamou a atenção dos agentes das forças de segurança pelo barulho alto e pelo fato de o veículo estar em péssimo estado de conservação, como: bateria e vela de ignição amarradas por arames; mangueira de combustível passando ao lado da bateria; falta de rabeta e escapamento adulterado. O condutor fazia entregas como motoboy no momento da abordagem.

De acordo com o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, “o foco das forças de segurança nas ruas é a motocicleta barulhenta, que tanto incomoda a população, em especial os idosos, as crianças pequenas, os enfermos e os trabalhadores que têm o direito de descanso violado”.

“Sabemos que a maioria dos motoboys anda com o veículo em ordem, mas infelizmente ainda flagramos alguns poucos andando de forma irregular. Essa moto estava num estado de conservação tão ruim, que colocava em risco a vida de terceiros e a do próprio condutor”, constatou o secretário.

Fotos cedidas pela Semop/Secom/PMVR