Os trabalhadores do setor de montagem industrial, da base territorial de Volta Redonda e região, já podem comemorar o fechamento da convenção coletiva 2022/2023. O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, que representa a categoria, assinou o acordo na semana passada com o setor patronal, no Rio de Janeiro. A maior conquista é o percentual de 10.60% de correção em toda a tabela salarial, que garantiu nos salários a reposição total da inflação acumulada nos últimos 12 meses.

As empresas também concederão a mesma porcentagem de aumento na cesta básica (vale-alimentação), que fechou no valor mensal de R$ 389,56. O reajuste é retroativo à data-base da montagem, que é 1º de fevereiro. O sindicato também garantiu na convenção o pagamento da Participação nos Lucros e Resultados (PLR), que será paga proporcionalmente até o valor de R$ 2.521,61. Ficaram garantidos ainda direitos como hora extra, vale-transporte (com valor de desconto de 1%), alimentação (refeitório), entre outros.

Segundo o presidente do sindicato, Sebastião Paulo de Assis, depois de inúmeras conversas com o sindicato patronal, a entidade conseguiu avançar para uma proposta que atendia as reivindicações da categoria. Tão logo, convocou os trabalhadores para a assembleia de aprovação da proposta. Na sua opinião, o resultado é mérito da organização feita pelo sindicato com os trabalhadores, que mesmo vivendo uma realidade difícil de crises econômica e política no país consegue avançar e manter direitos.

– Nosso sindicato tem um histórico de persistência com o patronal na mesa de negociação e de não abrir mão das conquistas para os trabalhadores. Nessa campanha salarial do setor de montagem fomos com esse objetivo: alcançar o reajuste e a manutenção de direitos das convenções anteriores. Os trabalhadores já podem comemorar porque nos dias atuais é uma vitória o resultado alcançado – afirma.

Sebastiao Paulo aproveita para informar que o sindicato está a todo vapor com a negociação da convenção dos trabalhadores da construção pesada e, em breve, iniciará as campanhas salariais dos setores de mármores e granitos e construção civil.