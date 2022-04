Parlamentar destinará emendas para que unidade seja devidamente equipada e ofereça serviços de qualidade à população

O deputado federal Delegado Antonio Furtado esteve nesta terça-feira, dia 12, no DGPAM (Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher) no Centro do Rio. O parlamentar se encontrou com a diretora do órgão, delegada Gabriela Von Beauvais, para tratar sobre o andamento do projeto que prevê a implantação de uma DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) em Barra Mansa, no Sul Fluminense.

Segundo o deputado, a ideia inicial é promover uma adequação ao imóvel que já abrigou a delegacia da cidade, localizado na Rua Pinto Ribeiro, no Centro, abrangendo a ampliação das salas e do estacionamento.

– Será uma grande conquista para as mulheres e um reforço no combate à violência. A delegada Gabriela apoia a ideia e se colocou à disposição para buscar a breve implantação. Paralelo, o prefeito Rodrigo Drable é um defensor deste projeto, inclusive disponibilizando verba da própria prefeitura para a futura reforma das instalações. Também preciso destacar o trabalho do deputado estadual Marcelo Cabeleireiro, que sempre esteve ao nosso lado, reafirmando o seu compromisso com essa iniciativa – frisou.

Antonio Furtado adiantou que destinará emendas para que a nova unidade da DEAM seja devidamente equipada e ofereça à população um serviço de qualidade, eficiente e humanizado.

– Lamentamos qualquer tipo de violência cometida contra o público feminino, no entanto, sabemos também que os crimes, embora firmemente combatidos, deixam traumas nas vítimas. Precisamos ampliar a rede de apoio direcionada às mulheres. A implantação da DEAM é um pleito antigo meu e continuarei trabalhando para que esse projeto saia do papel – disse.

O deputado ainda falou sobre o aumento dos delitos contra as mulheres durante a pandemia. Para ele, o confinamento e a proximidade do agressor acabaram aflorando os conflitos.

– Certamente, esse período gerou graves consequências para mulheres que já sofriam algum tipo de violência. A criação da DEAM em Barra Mansa dará continuidade ao trabalho realizado com excelência pelos agentes da 90ª DP. De forma mais especializada, os casos serão apurados e solucionados. Além disso, acredito que a presença da unidade colabora para coibir os crimes e conscientizar a sociedade – concluiu o deputado.