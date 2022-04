Acidente de carro mata pai e filha em Arantina (MG)

Nelson Salvador e Grazielle Almeida Salvador, pai e filha, morreram na noite de quarta-feira, dia 13, em um acidente ocorrido no km 218, da BR-267, rodovia entre Caxambu, no Sul de Minas, e Juiz de Fora, na Zona da Mata (MG).

O carro que era dirigido por Nelson bateu violentamente contra a traseira de um caminhão que estava estacionado numa curva.

Os dois ficaram presos às ferragens e morrem no local. O trânsito fluiu no sistema siga e pare, pois houve interdição de parte da pista. Grazi, como era carinhosamente conhecida, morava na Vila Nova, em Barra Mansa. Ela tinha assumido há pouco tempo à chefia do Detran, em Barra Mansa.