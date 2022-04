Barra Mansa realiza operação para coibir interceptação de materiais de energia elétrica

Os alvos da ação promovida pela Secretaria de Meio Ambiente foram ferros-velhos da cidade. Ao todo, 5 estabelecimentos foram autuados

A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, através da Guarda Ambiental, realizou nesta quarta-feira, 13, uma operação de fiscalização em ferros-velhos, oficinas mecânicas e lojas de materiais sucateados. A ação ocorreu nos bairros Vila Nova, Vista Alegre e Vila Maria, com o objetivo verificar possíveis receptações de materiais de procedência duvidosa e fiscalizar o licenciamento ambiental dos estabelecimentos. A atividade contou com o apoio da Polícia Ambiental e da Secretaria de Ordem Pública, através da Guarda Municipal.

Ao todo, 5 estabelecimentos foram autuados por falta de licença. Apenas 01 continha materiais sem comprovação da legalidade de origem. Esse local terá até 30 dias para solicitar abertura de protocolo para criação ou apresentação da licença existente na Secretaria de Meio Ambiente.

O inspetor da Guarda Ambiental, Evandro da Silva, explicou que a ação é uma forma de coibir furtos que têm acontecido na cidade. “Barra Mansa registrou recentemente alguns furtos de material de energia elétrica e desde então temos fiscalizado locais que possam receptar esses produtos. Se durante a inspeção nós observássemos itens de procedência duvidosa, que o dono não nos apresentasse nota ou não respondesse sobre sua origem, o proprietário do estabelecimento seria conduzido à delegacia”, disse o inspetor, acrescentando que ninguém foi levado à 90ª DP.

Evandro destacou que além da fiscalização dos materiais, a operação serviu para mostrar aos estabelecimentos a importância do licenciamento ambiental. “Durante a ação nós verificamos algumas instalações da cidade que continham produtos com potencial de poluição e não possuíam licença para atuar. Esses foram interditados na inspeção e agora devem procurar a Secretaria para tomar as devidas providências e, assim, retomar seus trabalhos de forma regularizada”, concluiu. Fotos: Paulo Dimas