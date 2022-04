O Parque Aquático Municipal, na Ilha São João, é uma opção de lazer durante a Semana Santa em Volta Redonda De acordo com o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) não há previsão de chuva para o fim de semana.

As piscinas abrem na sexta-feira, sábado e domingo, dias 15, 16 e 17, das 8h às 17h. Para frequentar o espaço, que conta com três piscinas, sendo uma para lazer, uma infantil e uma olímpica, vestiários e cantina, é preciso apresentar carteirinha e estar com o exame médico em dia.

De acordo com o coordenador do Parque Aquático, Wagner Rogério de Oliveira, o local também estará aberto durante o feriado prolongado pelo Dia de Tiradentes, entre 21 e 24 de abril (de quinta a domingo) também exclusivo para o lazer.

“É importante que os frequentadores fiquem atentos à validade do exame médico, que tem duração de seis meses. Os exames dermatológicos são realizados na segunda-feira, às 13h30, e na quarta-feira, às 8h e às 13h30. São distribuídas 150 senhas por horário”, avisou Wagner.

Já o cadastro para frequentar o Parque Aquático deve ser feito na secretaria do parque de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h45, e das 13h05 às 17h. É necessária apresentação do Documento de Identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência em Volta Redonda.

Secom/PMVR/Fotos de arquivo