Statled Brasil capacita lideranças

Colaboradores da empresa Statled Brasil, participaram recentemente de um treinamento de capacitação, no Rio de Janeiro

Eles representam as unidades situadas em Gramacho, Barra do Piraí e Miguel Pereira, e atuam na linha de frente nas áreas de iluminação pública, conservação pública, gestão ambiental, manutenção predial e geração de energia.

Entre os objetivos do treinamento destaque para o fortalecimento de ferramentas para tomadas de decisões nas atividades.

“Primamos por um trabalho de sucesso e excelência e nossos colaboradores são elementos fundamentais, por isso, estamos investindo em capacitação e no aprimoramento, tornando-os confiante em suas ações.

Temos que entregar à população sempre o nosso melhor”, enfatiza Rodrigo Gonçalves, organizador do evento.

Além de palestras e dinâmicas em grupo, os participantes debateram temas como segurança do trabalho, gestão de conflitos, liderança e comunicação.

“Foi gratificante e muito positivo participar, aprender e trocar experiências com colegas de outros lugares e áreas de atuação. Espero que possamos ter outros momentos como esse em breve”, completou Bianca Brites , assistente de engenharia da conservação urbana de Barra do Piraí.

A Statled Brasil é uma empresa 100% brasileira, presente em 15 municípios de 8 estados, há mais de dez anos no mercado, aliando tecnologias de ponta às metodologias tradicionais de construção.

Vanessa Outeiro/Comunicação Statled Brasil