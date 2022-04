Motivo: Vítima pediu a interrupção de venda de drogas à crianças

Criminosos também depredaram veículo de uma trabalhadora, pelo mesmo motivo

Agentes da Delegacia de Barra do Piraí, comandados pelo delegado Dr. Rodolfo Atala cumpriram dois mandados de prisão preventiva contra dois suspeitos, de 19 e 21 anos, início da tarde de quarta-feira, dia 14.

Os criminosos aterrorizaram a vida de um casal ao espancar o homem e ameaçarem a mulher de morte com uma arma de fogo. Além disso, os traficantes destruíram o veículo do casal, conforme imagens das câmeras de segurança.

Tudo ocorreu por que o casal estava em um restaurante com a filha de três meses de idade quando perceberam que os criminosos estavam vendendo drogas à crianças em frente ao estabelecimento.

A vítima tentou argumentar a gravidade da conduta com os criminosos e foi brutalmente atacada. Posteriormente os criminosos depredaram o carro do casal.

As investigações duraram 10 dias e tiveram apoio da P2 (Polícia Militar) do 10º BPM. Ficou constatado que os dois suspeitos amedrontavam todo o bairro.

Agora os criminosos vão responder por associação para o tráfico, coação no curso do processo, lesão corporal, ameaça e dano. As penas ultrapassam 15 anos. Um dos criminosos possui antecedentes por roubo.