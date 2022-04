Local vai funcionar durante o feriado prolongado da Semana Santa e é opção de lazer para toda a família

O Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) é opção de lazer para toda família no feriado prolongado da Semana Santa. O local vai funcionar normalmente, das 8h às 16h30, da Sexta-feira Santa ao Domingo de Páscoa, entre 15 e 17 de abril. E no Sábado de Aleluia haverá atividades especiais coordenadas pelo Sesc (Serviço Social do Comércio) para todas as idades.

De acordo com o coordenador do Zoológico Municipal, o biólogo Jadiel Teixeira, a parceria com o Sesc vem para diversificar as atividades que já têm no zoo.

“Os programas ‘Reconectando o Sesc com a Comunidade’ e ‘Cultura da Paz no Lazer’ têm programação esportiva, cultural e de prevenção à saúde para os visitantes”, avisou Jadiel.

No último domingo, dia 10, a equipe do Sesc também atuou no Zoo-VR e envolveu todos os três mil frequentadores do local com as mesmas atividades.

“No próximo sábado, 16, a equipe do Sesc fará apresentação da modalidade freestyle (embaixadinhas), com interação com as pessoas, das 9h às 16h; serão instalados brinquedos infláveis, com experimentação esportiva de badminton e tênis, e brincadeiras com jogos gigantes, das 10h às 16h; além de apresentação circense com palhaço, das 13h às 16h; oficina terapêutica de escalda pés e sachês perfumados, das 10h às 13h; e ‘Experimentando o Surf’, das 13h às 16h, usando realidade virtual”, adiantou Jadiel.

O casal Hélcio Azevedo e Jordana Amaral estava com os filhos Matheus e Gustavo, de oito e seis anos respectivamente, neste domingo, 10, no zoológico.

“Moramos no bairro Açude e costumamos trazer as crianças no fim de semana. Observar os animais e brincar no parquinho infantil são as atividades preferidas, mas hoje, aproveitaram também os brinquedos infláveis”, disse o pai.

O Zoológico Municipal fica na Rua 93C, nº 1.171, na Vila Santa Cecília, e tem atrações para toda família. Além de cerca de 300 animais de várias espécies, o espaço oferece área para os piqueniques, brinquedos para as crianças e área verde para o lazer, já que está situado em meio à mata atlântica, no entorno da Floresta da Cicuta.

O horário de funcionamento do Zoo-VR é das 8h às 16h30, de terça-feira a domingo. Nas segundas-feiras fica fechado para serviços internos e cuidados com os animais, e o acesso neste dia é exclusivo para os idosos cadastrados que participam do programa Pesque e Não Pague.

Fotos de divulgação/Secom/PMVR