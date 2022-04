Encenação da Paixão de Cristo emociona moradores de Barra Mansa

Após dois anos de suspensão devido à pandemia da Covid-19, espetáculo retoma seu formato original e ocupa as ruas do bairro Vista Alegre

A Avenida dos Pinheiros e o trecho da Estrada Quatis no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa, abrigou a expressão de fé dos católicos com a tradicional procissão da Paixão de Cristo. O espetáculo, que remonta os últimos passos de Jesus, foi promovido pelo Grupo Arte e Missão e contou com apoio da Fundação Cultura e da Comunidade Nossa Senhora Aparecida. A encenação aconteceu na sexta-feira, 15, e teve início às 17h e foi prestigiada por diversos moradores.

Em 2020, com as restrições impostas pela pandemia da Covid-19, o espetáculo teve que ser bruscamente paralisado, o que ocasionou o cancelamento da peça. No ano passado, o grupo inovou e, para evitar aglomerações, um filme foi gravado e disponibilizado com transmissão ao vivo no Youtube, atingindo mais de cinco mil visualizações na plataforma.

“A procissão é uma tradição da nossa cidade e ela fez muita falta nesses últimos anos. Quando soube que o espetáculo iria acontecer novamente pelas ruas, fiquei feliz e animada em poder assistir”, afirmou a moradora Cátia dos Santos que prestigiou o evento ao lado dos netos.

Com um total de 80 atores amadores em seu elenco, o grupo vinha se preparando há dois meses para o espetáculo. A procissão abordou diversas passagens bíblicas, entre elas, os milagres de Jesus, a santa ceia e por último o caminho de Cristo para sua morte. Cada acontecimento foi retratado em cenários que foram posicionados pelas ruas.

Ana Cecília Machado é moradora de outro bairro e mesmo assim decidiu não perder o espetáculo. “O teatro foi muito emocionante. Não moro perto, mas quis muito prestigiar esse momento. Foi a melhor escolha que fiz, pois a cada parada dos atores pelos cenários eu me comovia. A apresentação nos mostrou um verdadeiro exemplo de amor ao próximo e de humildade”, disse Ana.

O presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, afirmou que a procissão mostra o amor do barra-mansense pela arte e cultura. “É uma ação motivada pela fé que utiliza uma das linguagens artísticas mais antigas que é o teatro medieval, quando o público acompanha a encenação em procissão. É um momento onde todos podem se emocionar e refletir”, ressaltou.

A coordenadora do Grupo Arte em Missão, Elma Mariano da Cruz, que também fazia parte do elenco, ficou feliz em finalmente retornar com a procissão após a paralização. “Graças a Deus pudemos voltar ao formato original do espetáculo e com a participação de tantos moradores. Tenho certeza que todos que estiveram aqui foram tocados pela fé e saíram cheios do amor de Jesus”, finalizou. Fotos: Chico de Assis