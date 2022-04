Acidente envolve carro e moto no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda

Uma colisão envolveu um carro e uma motocicleta no início da tarde deste domingo, por volta das 13 horas, no km 281, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), na altura do bairro Dom Bosco, em Volta Redonda.

O condutor da motocicleta ficou ferido e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda. Segundo a PRF o condutor do veículo evadiu-se do local. A placa do veículo já foi identificada, mas o veículo não foi encontrado.

O acidente foi registrado na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Militar apoiou os agentes da PRF nessa ocorrência.