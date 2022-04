PRF flagra motorista embriagado após colisão na Dutra, em Barra Mansa

O motorista do veículo GM Astra, conduzido por um homem, de 56 anos, foi preso na tarde deste domingo, por volta das 15h30min, por policiais rodoviários federais (PRF) após bater na traseira de um Renault Duster, conduzido por um homem, de 40 anos, na altura do km 287, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Os agentes, Flávio Nunes e Ana Carla foram até local, aproximadamente 100 metros do posto da PRF, e submeteram os dois ao teste de etilômetro (bafômetro). O condutor do Renault Duster estava sóbrio. O mesmo não ocorreu com o condutor do GM Astra, que teve como resultado 0,74 mg/L (miligramas de álcool por litro de ar alveolar), constatando-se a embriaguez ao volante.

Os agentes deram voz de prisão ao condutor e a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa. Foram aplicadas as devidas multas de trânsito pelas infrações constatadas (embriaguez ao volante e falta de equipamento obrigatório, pois, estava sem macaco, chave de roda e triângulo), no valor total de R$ 3.129,93. O condutor terá ainda a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa pela embriaguez ao volante.