Colisão entre carros deixa quatro feridos na BR-393, em Barra do Piraí

Uma colisão ocorrida na tarde deste domingo, por volta das 14h40min, envolveu um Toyota/RAV-4, conduzido por um homem, de 46 anos, e um GM/Vectra, conduzido por um jovem, de 26 anos, no km 252, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), na altura do bairro Matadouro, em Barra do Piraí.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Toyota ao cruzar a rodovia, no Trevo do Matadouro, foi atingido pelo GM Vectra, que seguia no sentido Vassouras. O condutor do Toyota não ficou ferido.

No GM Vectra, ocorreram quatro vítimas: duas passageiras, de 25 e 47 anos e duas crianças, de 3 e 9 anos. Todos foram socorridos e levados para os hospitais do município. O condutor do veículo não ficou ferido.

O trânsito ficou lento no atendimento às vítimas. Os dois condutores resultaram negativo para o teste de alcoolemia.