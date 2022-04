Espaço funciona das 14h às 22h, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília

A Toca do Coelho, em Volta Redonda, fica aberta até este domingo de Páscoa, dia 17. O espaço, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, funcionará das 14h às 22h. Mil senhas serão distribuídas para visitantes.

As famílias podem tirar fotos com um casal de coelhos da Páscoa e celebrar a data de uma forma lúdica. Os coelhinhos ainda distribuem chocolates para as crianças.

Fotos: Cris Oliveira/Secom PMVR