Centro Pop de Volta Redonda promove atividades em comemoração a Páscoa

Mais de 40 usuários participaram das atividades de música, dança, show, desenhos e pintura; um almoço encerrou as atividades

Um Show de Talentos marcou, nessa semana, as comemorações da Páscoa no Centro de Referência Especializado Uhady Nars para população em situação de rua, o Centro Pop, que fica no bairro Aterrado. Mais de 40 pessoas participaram de apresentações de música, dança, show, desenhos e pintura. Após as apresentações, os usuários do Centro Pop participaram de um almoço que serviu para fechar as comemorações.

A diretora do Departamento de Proteção Social Especial, Denise Alves de Carvalho, destacou que durante as apresentações foi possível observar vários talentos dos usuários do Centro Pop, e o que eles são capazes de produzir.

“Através do trabalho dos educadores foi possível fazer ressurgir o dom que cada um tem. Foi muito emocionante. Encontros como esse promovem a socialização e momentos de alegria”, disse a diretora.

A coordenadora do Centro Pop, Joveline Batista Tomas, ressalta que esse primeiro Show de Talentos realizado no local teve como objetivo, promover atividades coletivas e proporcionar descontração aos participantes. O espaço serviu ainda para que as pessoas pudessem mostrar o seu talento.

“Atividades como essa representam a esperança de não desistir. Conhecemos e respeitamos cada história aqui e ter esse momento com eles é muito especial. É saber que o nosso trabalho é uma luta diária, mas que é possível conseguir alcançar os nossos objetivos”, disse emocionada a coordenadora.

Cleiton da Costa Silva, 33 anos, participou das atividades fazendo uma apresentação de Dança do Ventre.

“Sou muito bem atendido no Centro Pop. Estou passando por um momento difícil e aqui encontrei tudo que preciso no momento. Todos me apoiam, me incentivando a participar das atividades propostas. O que vale para mim é o afeto que recebo de toda a equipe. Só tenho a agradecer”, disse Cleiton. Fotos: divulgação/Secom/PMVR