PRF flagra ônibus adulterado na Dutra, em Resende

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizavam Policiamento Ostensivo Dinâmico (POD) quando abordaram na noite de domingo por volta das 22 horas, um ônibus de turismo com placa de São Paulo, no km 299, da Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

O ônibus, conduzido por um homem, de 44 anos, tinha sido fretado para viagem entre Arraial do Cabo (RJ) e São Paulo (SP), com 23 passageiros. Durante fiscalização foram constatadas inconsistências, verificando que se tratava de um clone. O original (abordado pela PRF) licenciado em Duque de Caxias (RJ) estava com restrição judicial de circulação e licenciamento vencido em 2017, sendo estes os motivos da adulteração.

O condutor foi detido e encaminhado com o veículo para a 89ª DP, de Resende. A empresa responsável providenciou outro ônibus para o restante da viagem.