Polícia Militar apreende drogas no bairro Metalúrgico

Policiais militares receberam informações na noite de domingo, por volta das 19h15min, sobre suspeitos que estariam praticando o tráfico de drogas na Rua João Batista Ferreira Luz, no bairro Metalúrgico, em Barra Mansa.

Os agentes foram até o local e avistaram dois suspeitos, um branco trajando bermuda jeans e blusa da Lacoste (preta) e o outro moreno de blusa vermelha saindo de trás de uma garagem vindo de uma área de mata.

Um deles empreendeu fuga, mas o outro, um adolescente, de 17 anos, foi apreendido. Próximo ao suspeito foram apreendidos 137 pinos de cocaína, três sacos com porções de crack, 6.167 pedras de crack, 60 folhas com diversas etiquetas utilizada nas embalagens das drogas e um telefone celular.

O adolescente contou aos agentes ser olheiro do tráfico e que tinha se deslocado para o local para ajudar a “desentocar” as cargas. O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa para as devidas providências.