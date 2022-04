Toca do Coelho de Volta Redonda recebe mais de 30 mil pessoas

Cerca de 8 mil crianças ganharam chocolates e se divertiram na maior e mais tradicional festa de Páscoa da região

Foram 10 dias de muita alegria, música e famílias se divertindo na Toca do Coelho, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. Maior e mais tradicional festa de Páscoa da região, a atração recebeu entre o dia 8/4 e o último domingo (17/4), mais de 30 mil pessoas. Com sorrisos estampados no rosto, cerca de 8 mil crianças ganharam chocolate, e puderam conhecerem e tirar fotos com o casal de coelhos e as “coelhetes”.

“A toca foi um sucesso, atendendo às expectativas da alegria de estar com o coelho, e a alegria dos pais em levar as crianças. Também tivemos participação de visitantes de outras cidades, além do centro de artesanato que contribuiu para as visitações. Agradeço à equipe que nos ajudou em mais essa conquista para a população. A pedido do prefeito Neto, conseguimos reunir esforços e montamos uma festa linda para todas as famílias, com muita música, diversão e, claro, chocolate para as crianças”, destacou Paulo Cezar de Souza, o PC – presidente do Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda), responsável pela organização da Toca do Coelho.

Com apoio da secretaria de Cultura (SMC), a parte musical contou com apresentações emocionantes da Banda e do Coral Municipal, que encantaram as famílias presentes, além de artistas da região que aproveitaram o espaço aberto pela prefeitura para valorizar a cultura do Sul Fluminense.

O prefeito Antonio Francisco Neto parabenizou a todos pela festa, ressaltando a importância do evento para as famílias de Volta Redonda.

“É um momento de celebração. Ver muitas crianças, que muitas vezes não têm a oportunidade de comemorar a Páscoa, ganhando seus chocolates e abraçando o coelho, festejando com os familiares e amigos, não tem preço. Se Deus quiser, ano que vem vamos fazer de novo e melhor”, afirmou o prefeito. Fotos: Cris Oliveira – Secom/PMVR