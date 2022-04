Polícia Militar apreende drogas em carro de aplicativo, em Piraí

Policiais militares do DPO (Destacamento de Policiamento Ostensivo), abordaram no final da noite de terça-feira, um veículo VW Polo, de aplicativo, na entrada da cidade de Piraí (RJ).

Nada de ilícito foi encontrado com o motorista de aplicativo. No veículo foram encontrados 2,4 quilos de cocaína. O entorpecente estava dividido em 1.636 pinos.

O motorista confessou aos policiais que receberia R$ 1 mil para levar a droga do bairro da Penha, no Rio de Janeiro, até Barra do Piraí.