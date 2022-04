PRF recupera veículo furtado, na Dutra, em Barra Mansa

Policiais rodoviários federais (PRF) abordaram um veículo Ford Ka (preto), com placa de Boituva (SP) na manhã desta quarta-feira, por volta das 8h15min, no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, no Posto da PRF, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Durante consulta aos sistemas foi constatado registro de furto em 13 de março de 2022, no mesmo município. A mulher que estava na direção contou que havia locado o veículo. Ela foi detida e a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa, para os procedimentos de praxe.