O Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) é opção de lazer para toda família no feriado prolongado de Tiradentes. O local vai funcionar na quinta e sexta-feira, 21 e 22, e no sábado e domingo, 23 e 24, das 8h às 16h30. Na segunda-feira, 25, o Zoo-VR estará fechado para visitação, mas aberto para o projeto “Pesque e Não Pague”. A entrada é gratuita.

O diretor do Zoológico Municipal, o biólogo Jadiel Teixeira, ressalta que o local é uma excelente opção de lazer durante esses dias de descanso.

“È um espaço de lazer que agrada a toda família. Bem arborizado, com diversos atrativos e com segurança. O zoológico funciona diariamente das 8h às 16h30, fechando somente nas segundas-feiras para serviços internos e cuidados com os animais. O acesso nas segundas-feiras é permitido apenas aos idosos cadastrados que participam do programa ‘Pesque e Não Pague’”, informou Jadiel.

O Zoo-VR fica numa área de mais de 150 mil metros quadrados, na Rua 93C, nº 1.171, na Vila Santa Cecília, com atrações para toda a família. O local, que possui cerca de 300 animais de várias espécies, oferece espaço para piquenique, parquinho para as crianças, que inclui brinquedos para Pessoas Com Deficiência (PCDs), e área verde para o lazer, já que está situado em meio à mata atlântica, no entorno da Floresta da Cicuta.

Duas das principais atrações do local são os pedalinhos e o recinto de imersão, que também atrai crianças e adultos pela possibilidade de estar perto dos animais. O zoológico conta com dez pedalinhos, que funcionam das 9h às 16h, com intervalo de almoço para os guarda-vidas, de meio-dia até 13h.

O Recinto de Imersão, com cerca de 750m², abriga animais exóticos: aves como hagapornes, calopsitas, faisões, marrecos mandarim, gansos egípcios, periquitos e pavões; e répteis como tartarugas e jabotis. As visitas guiadas por estudantes de Biologia acontecem pela manhã, entre 10h30 e 11h30, e à tarde, das 15h às 16h.

É permitida a entrada de grupos de dez pessoas por vez, que permanecem no recinto em torno de 15 minutos. O local é todo telado e tem duas salas com três portas para que as pessoas possam entrar sem que as aves escapem.

Fotos de arquivo.

Secom/PMVR