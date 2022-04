Volta Redonda retoma Arraiá da Cidadania com apoio ao Social

Festa solidária será em julho na Praça Brasil com produtos vendidos a R$ 1,99

A Prefeitura de Volta Redonda anunciou o retorno do tradicional “Arraiá da Cidadania”, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, para o mês de julho. Na festa solidária, com renda revertida para as entidades assistenciais do município cadastradas na Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária), todos os produtos serão vendidos a R$ 1,99. A abertura do evento será no dia 14 de julho e o encerramento coincide com o aniversário de 68 anos de Volta Redonda, dia 17 de julho, de quinta a domingo.

O primeiro encontro reuniu representantes de 29 entidades no auditório da prefeitura na tarde desta terça-feira, 19. Eles foram recebidos pelo prefeito Antônio Francisco Neto; pelo diretor executivo do Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda), Paulo Cezar de Souza, o PC, que coordena a festa; pela secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte; e pelo presidente da FBG (Fundação Beatriz Gama), Vitor Hugo de Oliveira, que também compõem a comissão organizadora do evento.

O prefeito Neto lembrou que o “Arraiá da Cidadania” é uma forma de valorizar as entidades que trabalham por melhorar a qualidade de vida da população. “Vocês chegam aonde o Poder Público não consegue alcançar, a todos que necessitam. É nossa obrigação ajudar vocês. A expectativa é que as entidades arrecadem, no mínimo, R$ 5 mil nos quatro dias de festa”, falou o prefeito, lançando o desafio de bater a meta de 100 mil pizzas fritas vendidas no evento.

Neto também afirmou que o retorno do “Arraiá da Cidadania” reforça o compromisso da gestão em retomar todos os projetos voltados para a população. “Já fizemos o Natal, a Toca do Coelho e, agora, a Festa Junina. Todos estes eventos, de graça, levantam o astral da população”, disse, ressaltando que a administração municipal também trabalha na reconstrução da cidade. “Com apoio do Governo do Estado, o município vai se transformar num canteiro de obras, com intervenções de infraestrutura e mobilidade urbana”, garantiu o prefeito.

O coordenador da festa, o diretor executivo do Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda), Paulo Cezar de Souza, o PC, espera reunir cerca de 40 entidades no evento. “Até a próxima semana, a equipe da Smac terá o cadastramento dos interessados em participar e os produtos que serão comercializados. A pizza frita é o carro chefe da festa, que também oferece doces, churrasquinho, cachorro quente, milho verde e outras guloseimas típicas de festas juninas a R$ 1,99”, lembrou PC, acrescentando que, além da boa comida haverá apresentação de grupos de quadrilhas juninas e shows de forró.

A prefeitura, com apoio do Governo do Estado e da iniciativa privada, fornece todos os insumos e infraestrutura para a realização da festa. As entidades entram com a mão de obra para a confecção dos produtos e venda. “Estamos realizando uma festa para as famílias com entrada franca e segurança. Assim como nas edições anteriores, tanto nas barracas da festa como nos arredores da praça, é proibida a venda de bebidas alcoólicas”, acrescentou PC. Fotos Cris Oliveira – Secom/PMVR