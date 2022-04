Objetivo é capacitar pessoas com 60 anos ou mais para a utilização de novas tecnologias

Com o apoio do deputado federal Delegado Antonio Furtado, dois projetos voltados para a inclusão digital de idosos iniciarão as suas atividades no mês de maio, em Volta Redonda, Pinheiral e Barra do Piraí. O parlamentar já viabilizou uma emenda para a aquisição de 50 computadores. A princípio, 500 idosos serão atendidos. No entanto, a expectativa é de que as ações sejam ampliadas e o número dobre, beneficiando 1000 idosos.

Em ambas as iniciativas, o objetivo é capacitar pessoas com 60 anos ou mais para a utilização de novas tecnologias, através de oficinas digitais que ensinem a navegar na internet, acessar sites, aplicativos no celular e redes sociais.

Um dos projetos é coordenado pela AAP-VR (Associação de Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda). Moradores de Volta Redonda, Barra do Piraí e Pinheiral serão atendidos e as aulas acontecerão nas filiais da AAP-VR nestes municípios. A Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária) de Volta Redonda replicará a iniciativa nos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) da cidade, capacitando os idosos.

Furtado afirmou que promover formas para que os idosos desenvolvam independência e autonomia são prioridades dos projetos de inclusão. Para o deputado, o conhecimento adquirido pelos idosos é fundamental para a redução de crimes virtuais e golpes cometidos contra eles em razão da vulnerabilidade digital.

– A internet faz parte do nosso cotidiano social. Boa parte das relações acontece on-line e saber manejar essas ferramentas pode ampliar a segurança dos idosos, permitindo que eles consigam identificar investidas criminosas. Justamente por isso, é necessário quebrar as barreiras e remover os obstáculos que impedem os idosos de terem amplo acesso à internet. Eles têm plena condição de serem incluídos nesse contexto – frisou.

O parlamentar ainda falou sobre como a internet pode ser utilizada como um mecanismo de defesa, amparando os idosos. Nos primeiros seis meses de 2021, o Disque 100 registrou 37 mil notificações de violência contra o idoso. Desse total, 9 mil notificações tinham como motivação os crimes patrimoniais, que envolvem a utilização indevida de cartões de crédito, além da solicitação de empréstimos e transferência de propriedade sem autorização do idoso.

– Recebendo capacitação para usar a internet, os idosos podem denunciar e buscar ajuda, além de perceber o perigo em algumas situações. Precisamos protegê-los e oferecer conhecimento é uma maneira eficaz de promover segurança. Eles devem ser prioridade sempre. Já fizeram muito por nós e nada mais justo que hoje recebam o nosso cuidado – concluiu o deputado, que pretende viabilizar polos de inclusão digital para idosos em municípios interessados. Assessoria de Imprensa/Natacha Prado