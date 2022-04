Residência é arrombada em Penedo

Policiais militares foram acionados na nesta quinta-feira, para verificar um arrombamento de uma residência na Rua Joaquim Medeiros, em Penedo, Itatiaia.

A comunicação foi feita por um vizinho que ouviu vozes e suspeitos forçando a porta de sua propriedade. A vítima informou também que o seu cão foi alvo de agressão. A vítima fez contato com um casal que mora numa kit net ao lado, porém os dois não estavam em casa.

Ao perceber que os suspeitos já tinham ido embora, ele abriu a porta percebeu que a porta da residência do vizinho estava aberta. Ele fez contato com a moradora que informou que iria somente ao amanhecer no local e posteriormente na Delegacia de Polícia, de Itatiaia para fazer o registro do furto.