Motociclista fica ferido em acidente na Dutra, em Piraí

Um motociclista ficou ferido ao cair de sua motocicleta no final da madrugada desta sexta-feira, por volta das 5h20min, no km 222, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, no bairro Caiçara, em Piraí.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apurou que o condutor da moto Honda/CB250 F Twister CBS (Duque de Caxias) saiu da pista e caiu em uma valeta de escoamento de águas pluviais.

O motociclista, de 25 anos, foi socorrido pela equipe de resgate da NovaDutra e levado para o Hospital São João Batista de Volta Redonda com lesão grave (suspeita de fratura do fêmur lado direito).

O motociclista informou mora em Duque de Caxias (RJ) na Baixada Fluminense e estava se deslocando para seu trabalho em Barra Mansa (RJ). A motocicleta está com a documentação em dia, sem restrições, motociclista e devidamente habilitado.

O veículo foi removido para o pátio da PRF até aparecer um condutor devidamente habilitado. Um boletim de ocorrência de trânsito será emitido. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.