Após aplicação de doses contra Covid-19 na rede municipal, a vacinação acontecerá nas unidades de ensino particulares

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, realizou nesta sexta-feira, dia 29, mais uma etapa da vacinação contra Covid-19 nas unidades de ensino público do município. Desta vez foram alunos das Escolas Municipais Nove de Abril, no bairro de mesmo nome, e Adelaide Duarte, no bairro Siderlândia, a receberem as doses. A Pasta já vacinou 288 crianças entre 5 e 11 anos de idade nas escolas.

Aluno da Escola Nove de Abril, o pequeno Thalles Roberto, de 06 anos, demonstrou coragem ao tomar a vacina nesta sexta-feira, 29. “Eu sei que é só uma picadinha, por isso eu não choro. A vacina é boa para mim e assim eu fico mais forte”.

Silvana dos Santos, mãe do aluno Thalles, falou do alívio em ter seu filho vacinado. “Demorou chegar a vez das crianças e ele me cobrava para ser vacinado. Para nós, mães, que cuidamos da casa e dos filhos, é um alívio saber que ele pode frequentar as aulas tranquilamente, pois está em dia com a vacinação”, destacou.

A responsável pela equipe de enfrentamento à Covid-19, Yasmim Rio, falou sobre o planejamento para imunização das crianças no município. “Estamos dando continuidade à imunização na rede municipal, na Escola Nove de Abril vacinamos 36 crianças e na Adelaide Duarte, 24 alunos foram imunizados. Para a semana que vem iremos começar pelo Colégio Iracema Pamplona Chiesse, no Ano Bom, e Escola Municipal Gelson Silvino, no Moinho de Vento”, disse Yasmim.

Ela também destacou que a equipe da Secretaria de Saúde está atuando na rede municipal e que já está alinhada para atender a rede particular também. “Se algum diretor, professor ou pai de aluno tiver dúvidas em relação a isso, pode entrar em contato através do telefone da Central de Covid-19 para ter melhores informações sobre os agendamentos das escolas. O número é o (24) 99943-4918”, concluiu. Fotos: Paulo Dimas