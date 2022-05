Policiais civis, comandados pelo delegado Vilson de Almeida, estão a procura dos envolvidos na morte de Karina Sobral de Souza, de 9 anos, durante uma tentativa de roubo, na noite de domingo, na Rua Prefeito João Galindo, no Morro da Glória l, em Angra dos Reis.

Policiais militares disseram que os pais estavam em atividade de lazer, na esquina da rua, quando um homem passou correndo e atirando. Karina foi atingida no tórax e morreu no local. Segundo a Polícia Civil, o autor dos disparos é envolvido com o tráfico de drogas no Morro da Glória l.

A Polícia Civil disponibilizou os contatos para qualquer informação sobre o suspeito da morte da criança.

Qualquer informação sobre o suspeito pode ser comunicada à Polícia Civil, sob sigilo, pelo WhatsApp da delegacia. O número é (24) 99935-1747. Denúncias também podem ser feitas ao Disque Denúncia através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”. O anonimato também é garantido.