Um jovem, de 26 anos, foi assassinado a tiros no domingo, dia 1º, na Rua Ronaldo Moreira Diniz, na Vila Maia, em Itatiaia. Matias Leite de Oliveira, levou dois tiros na cabeça.

No local do crime a Polícia Militar encontrou um Celta (vermelho) com marcas de tiros. O corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços, em Volta Redonda.