Um caminhão carregado com azeitonas tombou no final da manhã desta quinta-feira, no km 220, na subida da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Piraí.

Segundo a NovaDutra, concessionária que administra a rodovia o trânsito sofreu lentidão. O trânsito passou a fluir pela faixa da esquerda. O motorista do veículo sofreu ferimentos leves. Ele foi atendido no local e liberado em seguida.