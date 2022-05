Polícia Militar prende suspeitos com arma e drogas na Vila Coringa

Agentes do 28º BPM prenderam na quarta-feira, por volta das 18h50min, um suspeito de 39 anos, e apreendeu um adolescente, de 17 anos, com drogas e arma na Rua H, no bairro Vila Coringa, em Barra Mansa.

Uma denúncia anônima levou os agentes até os suspeitos. Foram apreendidos um revólver calibre 32 (Rossi), quatro munições calibre 32, 37 pinos de cocaína, 50 pedras de crack, 31 invólucros de maconha, um colete balístico e R$ 40.

Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia de Barra Mansa. O homem ficou preso e o adolescente foi apreendido pelo fato análogo ao tráfico de drogas.