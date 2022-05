PRF apreende 8,6 quilos de cocaína, na Dutra, em Piraí

A apreensão ocorreu no mesmo ônibus onde uma jovem foi flagrada com drogas para consumo

Policiais rodoviários federais (PRF) apreenderam no início da noite desta quinta-feira, por volta das 19h20min, no mesmo ônibus (Águia Branca) onde uma jovem foi flagrada com drogas para consumo, 8,6 quilos de cocaína, com uma passageira, da poltrona 45, em um fundo falso da bagagem, 9 invólucros de formato diversos contendo cocaína, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Caiçara, em Piraí.

A passageira informou que pegou a bolsa com uma pessoa no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, e deveria entregar para um desconhecido na Favela da Maré, no Rio de Janeiro. A mulher alegou que foi ameaçada e que não estaria recebendo nenhuma quantia para fazer o transporte do entorpecente. Foi dada voz de prisão à mulher por tráfico de drogas e a ocorrência encaminhada para a 94ª DP de Piraí para os procedimentos de praxe.